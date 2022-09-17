После 10 туров Премьер-лиги «Зенит» упрочил свой перевес над главными конкурентами и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков. В субботу команда Сергея Семака гостила у «Динамо» и открыла счет в конце первого тайма. Андрей Мостовой стал автором победного гола, а в самой концовке Густаво Мантуан забил второй мяч.
Все результативные удары и главные моменты поединка представлены вашему вниманию.
Протокол игры
|35'Мостовой Андрей (0:1)
|90'Мантуан Густаво (0:2)
Шунин Антон•Даса Элазар•Сазонов Саба•Фернандес Роберто 43'• 64'Лаксальт Диего 32'77' (Гладышев Ярослав (77') •Норманн Матиас46' (Гагнидзе Лука (46') •Фомин Даниил•Макаров Денис67' (Nicolas Marichal (67') •Захарян Арсен 69'77' (Скопинцев Дмитрий (77') • 79'Нгамале Муми85' (Тюкавин Константин (85') •Смолов Фёдор
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Ловрен Деян•Родригао•Дуглас Сантос• 14'Барриос Вилмар•Малком Филипе78' (Круговой Данил (78') •Кузяев Далер•Вендел Маркус88' (Мантуан Густаво (88') •Мостовой Андрей70' (Клаудиньо (70') •Сергеев Иван78' (Кассьерра Матео (78')
17 сентября. Стадион "ВТБ Арена".
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