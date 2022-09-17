Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как «Зенит» добился победы в матче с «Динамо» - видео видео

 
17 Сентября 2022 • 22:12 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

После 10 туров Премьер-лиги «Зенит» упрочил свой перевес над главными конкурентами и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков. В субботу команда Сергея Семака гостила у «Динамо» и открыла счет в конце первого тайма. Андрей Мостовой стал автором победного гола, а в самой концовке Густаво Мантуан забил второй мяч.

Все результативные удары и главные моменты поединка представлены вашему вниманию.

Протокол игры  
Динамо Москва0:2Зенит
  35'Мостовой Андрей (0:1)
  90'Мантуан Густаво (0:2)
Шунин АнтонДаса ЭлазарСазонов СабаФернандес Роберто  43'  64'Лаксальт Диего  32' 77' (Гладышев Ярослав ( 77') Норманн Матиас 46' (Гагнидзе Лука ( 46') Фомин ДаниилМакаров Денис 67' (Nicolas Marichal ( 67') Захарян Арсен  69' 77' (Скопинцев Дмитрий ( 77'  79') Нгамале Муми 85' (Тюкавин Константин ( 85') Смолов Фёдор
Запасные: Лесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьГрулёв ВячеславСулаквелидзе ГеоргийКупцов ИльяКутицкий Александр
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригаоДуглас Сантос  14'Барриос ВилмарМалком Филипе 78' (Круговой Данил ( 78') Кузяев ДалерВендел Маркус 88' (Мантуан Густаво ( 88') Мостовой Андрей 70' (Клаудиньо ( 70') Сергеев Иван 78' (Кассьерра Матео ( 78')
Запасные: Ерохин АлександрКоролёв ГеоргийБакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенИван Куарезма
17 сентября. Стадион "ВТБ Арена".

Видео

Динамо - Зенит. Удар Караваева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Удар Караваева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Малком пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Малком пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. 0:1. Гол Андрея Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. 0:1. Гол Андрея Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Опасная атака гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Опасная атака гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Штрафной удар в исполнении Ловрена (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Штрафной удар в исполнении Ловрена (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Малком наносит плотный удар (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Малком наносит плотный удар (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Фомин попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Фомин попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Фернандес получает вторую желтую (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Фернандес получает вторую желтую (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Шунин выручает после удара Родригао (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Шунин выручает после удара Родригао (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. 0:2. Гол Густаво Мантуана (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. 0:2. Гол Густаво Мантуана (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Динамо - Зенит. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ростов 2:1 Крылья Советов 1.95 3.65 3.85
окончен Динамо Москва 0:2 Зенит
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
23:23 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Возможно, это лучший «Зенит» в истории РПЛ» 1
23:19 · Россия. Премьер-лига
Чиркович: «Нам несколько не повезло»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Cёмин не удивлён успехами «Ростова»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Пивоваров: «Игроки бились, как могли»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Показали хорошую командную игру»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «Выиграли достаточно легко»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Сыграли ниже возможностей»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Терёхов: «Плохо «Динамо» сыграло»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» добился победы в матче с «Динамо» - видео видео
22:03 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Снова сделал бы тот же выбор состава, что и тремя часами ранее»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Брак был и у нас, и у соперника, дождь размыл поле»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Йоканович назвал недостатки в игре своей команды в матче против «Зенита»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Игра была достаточно тяжёлой»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Йоканович отметил неуважение со стороны арбитра Карасёва
21:45 · Россия. Премьер-лига
Глебов ответил на вопрос, способен ли «Ростов» побороться за место в тройке
Все новости
Рекомендуем