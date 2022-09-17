После 10 туров Премьер-лиги «Зенит» упрочил свой перевес над главными конкурентами и увеличил отрыв от второго места до четырёх очков. В субботу команда Сергея Семака гостила у «Динамо» и открыла счет в конце первого тайма. Андрей Мостовой стал автором победного гола, а в самой концовке Густаво Мантуан забил второй мяч.

Все результативные удары и главные моменты поединка представлены вашему вниманию.

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