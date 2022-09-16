Данни не видит конкурентов для «Зенита» в борьбе за титул

В преддверии важного матча Российской премьер-лиги между столичным «Динамо» и «Зенитом» экс-игрок обеих команд Мигель Данни оценил чемпионскую гонку в турнире.

«Хотелось бы борьбы, но думаю, «Зенит» снова будет чемпионом», — заявил бывший капитан «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что португалец перешёл из «Динамо» в «Зенит» в 2008 году за 30 миллионов евро. В Северной столице он выиграл три чемпионских титула, по два национальных Кубка и Суперкубка, а также Суперкубок УЕФА, забив в первом же матче за новый клуб победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Поединок на «ВТБ Арене» пройдет уже завтра, 17 сентября.Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. «Зенит» лидирует в таблице Премьер-лиги. У победителя последних четырёх сезонов 23 балла после девяти игр.

