Кобелев назвал главную причину поражения «Динамо» от «Зенита»

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался относительно домашнего поражения «бело-голубых» от петербургского «Зенита» в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Зенит» потратил минимум сил для победы. До удаления считал, что «Динамо» может зацепиться за очки, но красная карточка Фернандеса все сломала», - приводит слова специалиста источник.

После вчерашнего успеха подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов и упрочили свое лидерство в таблице РПЛ. «Зенит» опережает ближайшего конкурента на четыре пункта.

«Динамо» с 16 очками продолжает занимать шестую строчку.