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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев назвал главную причину поражения «Динамо» от «Зенита»

 
18 Сентября 2022 • 07:41 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался относительно домашнего поражения «бело-голубых» от петербургского «Зенита» в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Зенит» потратил минимум сил для победы. До удаления считал, что «Динамо» может зацепиться за очки, но красная карточка Фернандеса все сломала», - приводит слова специалиста источник.

После вчерашнего успеха подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов и упрочили свое лидерство в таблице РПЛ. «Зенит» опережает ближайшего конкурента на четыре пункта.

«Динамо» с 16 очками продолжает занимать шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Кобелев
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