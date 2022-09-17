«Зенит» в большинстве переиграл московское «Динамо» в гостях

Питерский «Зенит» уверенно переиграл московское «Динамо» со счетом 2:0. В каждом из таймов подопечные Сергея Семака забили по голу. Питерцы играли около получаса в большинстве.

Видео

Динамо - Зенит. Удар Караваева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Малком пробил издали (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. 0:1. Гол Андрея Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Опасная атака гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Штрафной удар в исполнении Ловрена (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Малком наносит плотный удар (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Фомин попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Фернандес получает вторую желтую (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Шунин выручает после удара Родригао (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. 0:2. Гол Густаво Мантуана (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Динамо - Зенит. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В конце августа столичное «Динамо» смогло одолеть «Спартак» в рамках дерби с минимальным счетом 1:0. После этого «бело-голубые» упустили победу над «Пари НН» в Нижнем Новгороде (2:2), хотя по ходу встречи вели в два гола. Коллектив Йокановича завершил лето неудачной игрой в матче группового этапа Кубка России, где проиграл в выездном поединке «Ростову» со счетом 0:2. Сентябрь же хозяева начали с победы над «Уралом» (2:1), после чего уступили «Сочи» (1:2) на выезде в РПЛ, а в Кубке страны переиграли «Ахмат» (2:1). С 16 баллами после 9 встреч «Динамо» располагалось перед началом тура на 6-й строчке в турнирной таблице.

В последний месяц лета действующие чемпионы страны смогли в рамках РПЛ справиться с «Торпедо» (2:0) и в Екатеринбурге над «Уралом» (4:0). После этого в Кубке России подопечные Семака уверенно справились с «Факелом», а в чемпионате одолели «Спартак» (2:1), играя на выезде. В последних играх коллектив «сине-бело-голубых» в рамках национального первенства не оставил камня на камне от «Оренбурга» - 8:0. В Кубке страны среди недели команда сенсационно уступила «Крыльям Советов» в Самаре (0:2). С 23 очками «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Соперники весьма пассивно начали встречу на «ВТБ Арене». «Динамо» на правах хозяев активно прощупывало фланги, а «Зенит» спокойно отбивался и ждал своего шанса впереди. Уже в дебюте встречи Дуглас Сантос получил карточку желтого цвета за снос соперника на половине поля питерцев, что намекнуло на потенциально острую и грубую игру на протяжении всего поединка. Первый опасный момент возник на исходе первой 20-минутки. Караваев в ходе наступления «Зенита» получил мяч на левом фланге. Выполнил он передачу в район 11-метровой отметки, откуда Кузяев пробил сильнее и намного выше рамки.

Захарян спустя всего несколько минут с 25-ти метров проверял реакцию Кержакова в рамке, но не сумел направить мяч в цель. Лаксальт, к слову, на исходе часа игры попал в немилость арбитра, срубил на полном ходу Малкома и заработав в свой пассив карточку желтого цвета. Сам же пострадавший всего через пару мгновений едва не открыл счет в матче. Сместился он в центр и с линии штрафной пробил в правый угол рамки «бело-голубых». Мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке.

Впрочем, через пару мгновений питерцы все же забили. Норманн завозился со снарядом перед своей рамкой. В итоге сферу отобрал у него Вендел и выкатил мяч в центр. Сергеев не стал бить по воротам, а продлил полет мяча на правый край, откуда Мостовой неотразимо пробил в угол – 0:1. До конца первого тайма Фернандес успел за грубый фол получить карточку желтого цвета, и при минимальном преимуществе питерцев соперники ушли на перерыв.

В перерыве привезшего на свои ворота гол Норманна заменил Лука Гагнидзе. Казалось, что «Динамо» рванет со свистком арбитра вперед, чтобы отыграться, однако на 52-й минуте встречи Малком создал очередной момент у ворот соперника. Получил он мяч от партнера, ушел от столкновения с Малкомом и выстрелил в правый ближний угол. В прыжке удалось перевести снаряд на угловой Антону Шунину. На исходе часа игры Фомин у «Динамо» нанес классный удар по воротам соперника. Сфера попала в перекладину, после чего вылетела в поле. Попади сфера в ворота, и ничем бы своей команде не помог Кержаков.

В середине второго тайма Фернандес получил вторую желтую карточку, срубив на газон Сергеева и оставив свой коллектив в меньшинстве. На поле появились Маричаль, Скопинцев, Тюкавин и Гладышев у «Динамо», а у «Зенита» Клаудиньо, Кассьерра, Круговой и Мантуан. Последнему, к слову, хватило пару минут, чтобы сыграть на чужой половине поля в отборе, ворваться в чужую штрафную и переправить мяч мимо заставшего в рамке Шунина. 2:0, «Зенит» набирает три очка и отрывается от ЦСКА на шесть баллов.