Бувач недоволен работой Карасёва на матче «Динамо» - «Зенит»

Желько Бувач, который является заместителем гендиректора московского «Динамо», высказался о работе главного рефери Сергея Карасёва в поединке против петербургского «Зенита».

«Игра была равна до первой ошибки. Не знаю, почему нам так везет, получать на матч лучших арбитров. Нам всегда ставят таких очень хороших судей. Это сарказм», - приводит слова Бувача ТАСС.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась поражением «Динамо» со счетом 0:2. После этой неудачи столичная команда с 16 баллами продолжает занимать шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Зенит», набрав 26 очков, упрочил свое лидерство.