Силкин считает, что Тюкавину не хватает мотивации

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.
По мнению специалиста, 20-летний форвард имеет проблемы с мотивацией, из-за чего стал выглядеть хуже.
«О чём говорить, если он отличился всего трижды? Вот когда будет каждый сезон забивать по 20, тогда и похвалим.
В первых матчах он горел желанием себя проявить, а сейчас чуть сбавил требования — и сразу стал заметен недостаток мастерства», — приводит слова Силкина RT.
В текущем сезоне Тюкавин провёл в составе московской команды 10 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.
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