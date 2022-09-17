Силкин считает, что Тюкавину не хватает мотивации

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

По мнению специалиста, 20-летний форвард имеет проблемы с мотивацией, из-за чего стал выглядеть хуже.

«О чём говорить, если он отличился всего трижды? Вот когда будет каждый сезон забивать по 20, тогда и похвалим.

В первых матчах он горел желанием себя проявить, а сейчас чуть сбавил требования — и сразу стал заметен недостаток мастерства», — приводит слова Силкина RT.

В текущем сезоне Тюкавин провёл в составе московской команды 10 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.