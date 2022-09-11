Михаил Кержаков рассказал об отношении к медийным командам

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о медийном футболе.

«У меня нет никакого негатива к медийным командам. Нормально отношусь. Медийный футбол не перетянет болельщиков из профессионального», — передает слова Кержакова «Чемпионат».

В текущем сезоне 35-летний вратарь принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил два мяча и три раза смог сохранить свои ворота «сухими».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после девяти встреч. В следующем туре «сине-бело-голубые» сыграют в гостях с «Динамо», игра пройдет 17 сентября.