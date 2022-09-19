Защитник «Динамо» Сазонов будет выступать за сборную Грузии

Центральный защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать с национальную команду Грузии.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок уже поехал в расположение молодежной сборной. Напомним, что Сазонов является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником местного футбола, однако в составе «Зенита» он сыграл только одну встречу.

За два сезона в составе московского клуба защитник провел 16 матчей в рамках всех турниров, включая восемь игр Российской премьер-лиги на старте нынешнего сезона.

