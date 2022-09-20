Радимов - о поражении «Динамо»: «Оставаться в меньшинстве против «Зенита» - приговор»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который ныне занимает пост главного тренера второй команды «сине-бело-голубых», высказался о победе подопечных Сергея Семака над столичным «Динамо» (2:0) в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Семак хорошо изучил все стороны соперника, что позволило точно расставить игровые акценты. «Зенит» выглядел солидно. Против них оставаться в меньшинстве – приговор», - приводит слова Радимова «Спорт-экспресс».

Благодаря победе на «ВТБ Арене» петербургский клуб набрал 26 баллов и закрепился на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре очка.