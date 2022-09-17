Михаил Кержаков: «Выиграли достаточно легко»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения. Голкипер питерского клуба Михаил Кержаков поделился своим мнением о матче. Он считает, что победа досталась достаточно легко:

- Думали, что будет тяжелее — я думал, по крайней мере. Мы доминировали, просто немножко не хватало темпа. Приятно играть на ноль. Всегда настраиваешься на это перед игрой. И получаешь такой приятный бонус — команда побеждает, да еще и ты играешь на ноль, - цитирует футболиста официальный сайт «Зенита».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».