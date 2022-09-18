Депутат Госдумы: «Было бы приятно иметь таких граждан, как Малком и Клаудиньо»

Мы уже сообщали о том, что бразильские легионеры питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо собираются получить российские паспорта. Эту новость прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков. Он считает это хорошим событием.

- Я только с позитивом отнесусь к решению Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Россия — страна возможностей! Если они захотят принять решение быть полноценными гражданами, то это можно только поприветствовать, - цитирует депутата издание Sport24.

Малком выступает за питерский клуб с 2019 года, Клаудиньо - с 2021 года.