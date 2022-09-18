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Депутат Госдумы: «Было бы приятно иметь таких граждан, как Малком и Клаудиньо»

 
18 Сентября 2022 • 16:08 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Мы уже сообщали о том, что бразильские легионеры питерского «Зенита» Малком и Клаудиньо собираются получить российские паспорта. Эту новость прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков. Он считает это хорошим событием.

- Я только с позитивом отнесусь к решению Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Россия — страна возможностей! Если они захотят принять решение быть полноценными гражданами, то это можно только поприветствовать, - цитирует депутата издание Sport24.

Малком выступает за питерский клуб с 2019 года, Клаудиньо - с 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Терюшков Клаудиньо Малком Филипе
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