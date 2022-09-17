Петржела: «Возможно, это лучший «Зенит» в истории РПЛ»

В десятом туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл со счетом 2:0 московское «Динамо», забив сопернику два безответных мяча. «Зенит» по-прежнему лидирует в чемпионате России, не потерпев ни одного поражения. События игры прокомментировал бывший тренер питерского клуба Властимил Петржела.

- У «Зенита» лучший старт в истории РПЛ. Но трудно реально оценить команду, потому что она не играет в еврокубках. Тем не менее, в России это, безусловно, самый сильный клуб. Может быть, это самый сильный «Зенит» в истории РПЛ, - цитирует Петржелу издание «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» сразится с другим не проигрывавшим клубом - «Ростовом».