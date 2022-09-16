Игнатьев поделился мнением о предстоящем поединке «Зенита» и «Динамо»

Центральным матчем десятого тура российской Премьер-лиги станет поединок «Зенита» и московского «Динамо» - команд, которые заработали медали по итогам прошлого сезона. Своим мнением о предстоящем матче поделился известный специалист Борис Игнатьев, который считает, что питерский клуб выступит в роли фаворита, но он не исключает, что встреча пройдет как дерби - то ест преимущества «Зенита» заметно не будет, так как ему «Динамо» противопоставит настрой.

- Я отдаю в матче некое преимущество «Зениту», но не буду сбрасывать со счетов всех тех факторов, которые в пользу «Динамо». Тем более, матч пройдет в Москве, на стадионе столичной команды. Для «Зенита» эта игра не будет легкой прогулкой. Без споров, они сильнее, но и у «Динамо» есть задел, - цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.