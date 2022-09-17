Сергеев: «Против всех соперников сложно играть, вот честно»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:0).

- Каким для вас показался этот матч с «Динамо»?

- Тяжелая игра была и поле тяжелое. Хорошо, что забили после ошибки. Во втором тайме удаление, и в конце забили второй. Хорошо, что довели дело до победы. Тяжелая игра, но хорошо, что выиграли.

- Как вам «Динамо» как команда, как вам новички, которые появились совсем недавно? Акцентировали ли внимание на новых игроках, потому что вообще поменялся состав?

- Я особо не следил, только перед игрой уже разбирали соперника. Они хорошо атакуют, проводят быстрые атаки. Пришли новые игроки, Норманн там. Он раньше играл в «Ростове». По защитникам, честно, не знаю. Хорошая команда, такая же молодая, как и при Шварце была. Дальше посмотрим.

- «Зенит» обыгрывает всех практически, «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Против кого сложнее всего было играть?

- Да против всех сложно играть, вот честно. Главное - выигрываем, а на соперника настраиваемся каждый матч отдельно.

- «Зенит» - чемпион?

- Еще впереди 20 туров.