Силкин рассказал, на что претендовал бы «Зенит» в АПЛ

Футбольный тренер Сергей Силкин, поработавший в свое время у руля московского «Динамо», поделился мнением о том, за какое место боролся бы петербургский «Зенит», если бы выступал в Английской премьер-лиге.

«В АПЛ «Зенит» занимал бы место во втором десятке. А в РПЛ судьба игр для петербуржцев зачастую решается до стартового свистка. Соперники их боятся и сдаются еще до игры», - передает слова специалиста RT.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд выиграл чемпионат России. В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице с 3-очковым отрывом от ближайшего конкурента.

В следующем матче «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» сегодня, 17 сентября.