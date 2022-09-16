Червиченко: «Семак и как тренер неплохой, и как психолог — хороший»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

Червиченко не согласился с мнением тех людей, которые утверждают, что работать наставником «Зенита» легко.

«Не забывайте, что в «Зените» есть звёзды и тренеру-россиянину, который не много чего выиграл на международной арене, очень тяжело общаться с ними и поддерживать свой авторитет. И, когда ты это можешь, это говорит о том, что Семак и как тренер неплохой, и как психолог — хороший, а значит — соответствует уровню команды», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Напомним, что специалист четыре раза приводил петербуржцев к чемпионскому титулу в РПЛ. Также специалист выигрывал с «сине-бело-голубыми» Кубок России и трижды Суперкубок страны.

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России команда Семака возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 23 набранных очка. Свой следующий матч «Зенит» проведёт завтра, 17 сентября, против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.