Бышовец рассказал о проблемах «Динамо»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах московского «Динамо» в нынешнем сезоне. В последнем матче «бело-голубые» потерпели домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

«У них нет уверенности. После прихода большого количества новичков Йоканович столкнулся с проблемами. Плюс не получается раскрыть молодежь, которая блистала в том году», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

После десяти сыгранных туров чемпионата России динамовцы набрали 16 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Оренбурга» в Фонбет Кубке России.