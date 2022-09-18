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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец рассказал о проблемах «Динамо»

 
18 Сентября 2022 • 06:36 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах московского «Динамо» в нынешнем сезоне. В последнем матче «бело-голубые» потерпели домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2.

«У них нет уверенности. После прихода большого количества новичков Йоканович столкнулся с проблемами. Плюс не получается раскрыть молодежь, которая блистала в том году», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

После десяти сыгранных туров чемпионата России динамовцы набрали 16 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Оренбурга» в Фонбет Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец
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