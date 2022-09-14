Лаксальт верит в победу «Динамо» над «Зенитом»

Уругвайский защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт высказался о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«У них отличная команда, хорошие игроки. Они сохранили команду. Но это футбол, мы можем выиграть. Играем этот матч дома», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

«Динамо» примет «Зенит» на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После девяти туров столичный коллектив набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а питерцы с 23 баллами лидируют в РПЛ.