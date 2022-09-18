Кобелев раскритиковал игру Захаряна в нынешнем сезоне

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступление полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна во вчерашнем поединке десятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». Столичный клуб потерпел домашнее поражение со счетом 0:2.

«Не стал бы критиковать одного игрока. Но со стороны видно, что он находится не в оптимальном состоянии и выглядит хуже, чем в прошлом году», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что летом 19-летнего полузащитника хотел подписать лондонский «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с денежным переводом.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Захарян провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.