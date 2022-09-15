Игонин — об удалении Клаудиньо: «Нужно понимать, когда легионеры хотят играть в футбол, а когда не очень»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал удаление игрока петербургской команды Клаудиньо в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2).

По мнению Игонина, бразилец был не в настроении, из-за чего легко повёлся на провокацию со стороны соперника.

«Нужно понимать, когда легионеры, выступающие в России, хотят играть в футбол, а когда не очень. Когда кураж есть, мы видим, что у них всё получается. Но есть и обратная сторона медали. Если у них игра не получается, к тому же их стараются вывести из себя, то такие вещи случаются», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

После этого поражения «Зенит» опустился на третью строчку в турнирной таблице своей группы, пропустив вперёд себя самарцев. Следующий матч в рамках кубкового турнира подопечные Сергея Семака проведут 28 сентября против «Спартака».