В «Динамо» рассчитывают на солдаут в матче с «Зенитом»

Представители московского «Динамо» рассчитывают на аншлаг в матче с петербургским «Зенитом».

«На утро было реализовано более 22 тысяч билетов (вместимость домашнего стадиона «Динамо» – 25,7 тыс. человек – прим. ред.). Естественно, мы надеемся на солдаут», - цитирует пресс-службу «Динамо» «Спорт-Экспресс».

Однако часть гостевого сектора может всё-таки остаться незаполненной. В клубе отмечают, что «Зенит» на данный момент реализовал лишь треть от предоставленной квоты.

Встреча 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» состоится в субботу, 17 сентября. Начало матча запланировано на 19:00.