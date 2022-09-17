Силкин: «Игроки «Динамо» не в восторге от тактики Йокановича»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о тактике нынешнего наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

По мнению российского специалиста, игроки московской команды не в восторге от тактики, которую им пытается привить сербский тренер.

«К сожалению, игра команды пока не впечатляет. При Сандро Шварце она демонстрировала атакующий футбол, а настроить его гораздо сложнее, чем «припарковать автобус» в собственной штрафной. Наверное, не совсем правильно говорить, что Йоканович сломал прежнюю игру, но даже по послематчевым интервью ребят чувствуется: они не в восторге от такой тактики», — приводит слова Силкина RT.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» 17 июля нынешнего года, сменив на этом посту немца Шварца, руководившего командой с осени 2020 года. После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» расположились на шестом месте в турнирной таблице с 16 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 17 сентября, против «Зенита». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.