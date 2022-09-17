Силкин ответил, можно ли «Зенит» уже считать чемпионом

Экс-рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин высказался относительно борьбы за чемпионский титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Тренер считает, что не стоит торопиться с коронацией петербургского «Зенита».

«Когда «Зенит» оторвется на десять очков, тогда об этом можно будет говорить. Пока же они опережают ЦСКА всего на три. Еще не сыграна половина чемпионата, выводы делать рано», - приводит слова эксперта RT.

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 23 балла и занимают первое место в таблице. В следующем матче чемпионата «сине-бело-голубые» на «ВТБ Арене» встретятся с московским «Динамо».