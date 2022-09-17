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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин ответил, можно ли «Зенит» уже считать чемпионом

 
17 Сентября 2022 • 10:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 7 ч. 19 мин.

Экс-рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин высказался относительно борьбы за чемпионский титул в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Тренер считает, что не стоит торопиться с коронацией петербургского «Зенита».

«Когда «Зенит» оторвется на десять очков, тогда об этом можно будет говорить. Пока же они опережают ЦСКА всего на три. Еще не сыграна половина чемпионата, выводы делать рано», - приводит слова эксперта RT.

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 23 балла и занимают первое место в таблице. В следующем матче чемпионата «сине-бело-голубые» на «ВТБ Арене» встретятся с московским «Динамо».

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Зенит Сергей Силкин
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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