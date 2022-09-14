Смолов рассказал, когда бывает усталость от футбола

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос об усталости от футбола.

Смолов сказал в интервью YouTube-каналу «AGENTSHOW» о том, что, наверное, у всех футболистов бывает время, когда надоедает футбол, это происходит, когда в октябре приходится играть по два матча в неделю, постоянные перелеты, недосып, все тело болит и просто с нетерпением ждешь отпуск.

В текущем сезоне 32-летний нападающий забил пять голов и записал на свой счет две результативные передачи в 8 матчах во всех турнирах.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков после девяти туров.