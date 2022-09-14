Даса рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Израиля

Защитник «Динамо» Эли Даса сравнил Российскую премьер-лигу с чемпионатом Израиля.

«Я заметил разницу. В РПЛ все намного быстрее, динамичнее, игроки более агрессивные», — цитирует слова Дасы «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что за последние годы чемпионат Израиля хорошо прогрессирует, лига растет, «Маккаби» Хайфа участвует в Лиге чемпионов.

29-летний Даса перебрался в «Динамо» 7 сентября из нидерландского «Витесса» на правах свободного агента. Он принял участие в двух матчах за новый клуб, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до 2024 года.