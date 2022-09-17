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Генич дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

 
17 Сентября 2022 • 10:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 8 ч. 44 мин.

Футбольный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на центральный поединок десятого тура Премьер-лиги, в котором московское «Динамо» примет петербургский «Зенит».

«Зенит» остается «Зенитом». Команда в полном порядке. Думаю, вариант с обменом голами будет. Я бы добавил еще и ТБ (2,5)», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Перед этой игрой «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а динамовцы располагаются на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Константин Генич
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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