Генич дал прогноз на матч «Динамо» - «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился прогнозом на центральный поединок десятого тура Премьер-лиги, в котором московское «Динамо» примет петербургский «Зенит».

«Зенит» остается «Зенитом». Команда в полном порядке. Думаю, вариант с обменом голами будет. Я бы добавил еще и ТБ (2,5)», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Перед этой игрой «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, а динамовцы располагаются на шестой строчке.