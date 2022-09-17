Радченко поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Динамо»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился своими ожиданиями от матча родного клуба против столичного «Динамо» в 10-м туре Российской премьер-лиги.

«Думаю, получится интересный матч. «Динамо» играет у себя дома, и «Динамо» нужно набирать очки. «Зенит» тоже должен реабилитировать себя после поражения от «Крыльев». Конечно, фаворит матча «Зенит», – заявил экс-форвард советской и российской сборных в интервью «Чемпионату».

В вопросах тактики тренер академии петербургского клуба выделил игру москвичей, которые, по его мнению, будут действовать оборонительно, лишая соперника свободы в центре поля.

«Динамо» и «Зенит» проведут один из двух главных матчей тура в РПЛ уже через несколько часов. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

