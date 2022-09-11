Кураньи рассказал, готов ли к работе в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос о возможной работе в московском клубе.

«Поработал ли бы в «Динамо»? Мы никогда не смотрим в будущее. Сейчас у меня есть своя работа. Но в будущем мы увидим, может быть, это станет возможным», — приводит слова Кураньи ТАСС.

«Бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после девяти матчей.

В матче 10-го тура «Динамо» примет на своем поле санкт-петербургский «Зенит», встреча пройдет 17 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Кураньи защищал цвета «бело-голубых» с 2010 по 2015 год.