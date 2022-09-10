Жирков считает, что Захарян способен повторить успех Кварацхелии в Европе

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский клуб.

«Почему нет? Арсен классный игрок, один из лидеров «Динамо». Вон посмотрите на Кварацхелию. Уехал и как играет», — цитирует Жиркова «Чемпионат».

Напомним, минувшим летом «Челси» сделал предложение «Динамо» о покупке 19-летнего футболиста. Однако трансфер не удалось осуществить из-за технических трудностей, связанных с переводом денежных средств. Возможно, что английский клуб снова попытается подписать Захаряна грядущей зимой.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» девять матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.