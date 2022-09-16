Радимов: «Динамо» не будет раскрываться»

Центральным матчем десятого тура российской Премьер-лиги станет поединок «Зенита» и московского «Динамо» - команд, которые заработали медали по итогам прошлого сезона. Своим мнением о предстоящем матче поделился Владислав Радимов - бывший полузащитник питерского клуба.

- Думаю, они будут искать счастья в контратаках. Во-первых, динамовцы при Йокановиче уже и не играют в такой безбашенный футбол – это раз. А во-вторых, то, как играть с «Зенитом» в открытый футбол, совсем недавно продемонстрировал «Оренбург». Поэтому, уверен, раскрываться «Динамо» не будет, - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч между московским «Динамо» и питерским «Зенитом» пройдет в субботу, 17 сентября, он начнется в 19 часов по московскому времени, и его можно будет просмотреть в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.