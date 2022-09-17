Канчельскис: «Матч против «Зенита» — хорошая проверка для Захаряна»

Экс-футболист национальной команды России Андрей Канчельскис рассказал об ожиданиях от игры Арсена Захаряна в предстоящем поединке Премьер-лиги против «Зенита».

«Матч против «Зенита» — хорошая проверка для Захаряна. Исход таких противостояний решают лидеры на поле», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Глазго Рейнджерс» в интервью Sport24. Канчельскис выразил надежду, что сорвавшийся переход в «Челси» не помешает Арсену успешно проявить себя против лидера российского футбола.

Напомним, что трансфер Захаряна в состав «аристократов» не удался из-за возникших проблем с переводом средств.

