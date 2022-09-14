Смолов ответил на вопрос о том, как лучше бороться с похмельем

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о том, как бороться с похмельем.

«Зависит от времени года. Если это отпуск, то с этим можно не бороться, можно даже пивка хлестануть и во второй день окунуться. Это грамотно», заявил Смолов на YouTube-канале «AGENTSHOW».

Футболист отметил, что второй день может быть веселее первого, но лучше не пить совсем.

В текущем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков после девяти матчей.