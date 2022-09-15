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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев верит, что «Зенит» способен пройти весь сезон без поражений

 
15 Сентября 2022 • 15:57 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зениту» по силам пройти всю дистанцию текущего розыгрыша чемпионата России, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, после девяти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 23 набранных очка. На данный момент «сине-бело-голубые» не потерпели ни одного поражения.

«Зенит» может пройти весь сезон без поражений. Но лично я не представляю, как в футболе за весь чемпионат можно ни разу не проиграть. Может, Семаку нужно будет дать перед каким-нибудь суперважным матчем отдохнуть бразильцам, и будет тогда «Зенит» на равных», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Игнатьев также допустил, что в одном из предстоящих матчей «Зенит» может оступиться точно так же, как это было в игре 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против самарских «Крыльев Советов» (0:2).

Свой следующий матч подопечные Семака проведут 17 сентября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев
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