Радимов: «Интересно, как Захарян покажет себя в матче с «Зенитом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем поединке против московского «Динамо» в десятом туре Премьер-лиги. В частности, эксперт высказался о полузащитнике «бело-голубых» Арсене Захаряне.

«Интересно, как будет смотреться Захарян на уровне команды ЛЧ. Его же сватали в «Челси», и в матче с «Зенитом» его уровень игры станет хорошим показателем», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

«Динамо» примет «Зенит» на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в РПЛ, а гости идут первыми.