Нгамалё: Мастерство Захаряна может позволить ему играть в «Челси»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Челси».

«Арсен — качественный игрок высокого уровня. Его мастерство может позволить ему перейти в «Челси». Если его переход в «Челси» должен произойти, то он обязательно случится», — цитирует слова Нгамалё «Чемпионат».

Футболист заявил, что Захаряну необходимо набраться терпения и продолжать усердно работать.

Напомним, в летнее трансферное окно полузащитник «Динамо» мог перейти в «Челси», сумма трансфера должна была составить 15 миллионов евро, но клубы не смогли оформить переход из-за санкций.