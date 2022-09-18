Новичок «Динамо» Даса объяснил поражение от «Зенита»

Новобранец московского «Динамо» Эли Даса высказался о работе судейской бригады на матче с петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом», но это не причина, по которой «Динамо» проиграло. Просто мы не были достаточно хороши», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

«Динамо» потерпело домашнее поражение от «Зенита» со счетом 0:2. После этого матча столичный клуб остался на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а подопечные Сергея Семака до четырех баллов увеличили отрыва от преследователей.