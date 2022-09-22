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Скомина - о дисквалификации Макарова: «Игроки должны уважать судей до матча, во время и после»

 
22 Сентября 2022 • 10:33 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Известный футбольный рефери Дамир Скомина отреагировал на дисквалификацию полузащитника столичного «Динамо» Дениса Макарова за негативные высказывания в адрес арбитра.

«Дисквалификация справедлива! Игроки должны уважать арбитров до матча, во время и после. Вне зависимости, каким будет решение судьи в той или иной ситуации», - цитирует 46-летнего словенца «Спорт-экспресс».

Макаров был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за оскорбление арбитра во время поединка десятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:2).

В текущем сезоне 24-летний хавбек забил два гола в десяти играх за «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дамир Скомина Денис Макаров
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