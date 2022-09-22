Скомина - о дисквалификации Макарова: «Игроки должны уважать судей до матча, во время и после»

Известный футбольный рефери Дамир Скомина отреагировал на дисквалификацию полузащитника столичного «Динамо» Дениса Макарова за негативные высказывания в адрес арбитра.

«Дисквалификация справедлива! Игроки должны уважать арбитров до матча, во время и после. Вне зависимости, каким будет решение судьи в той или иной ситуации», - цитирует 46-летнего словенца «Спорт-экспресс».

Макаров был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за оскорбление арбитра во время поединка десятого тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита» (0:2).

В текущем сезоне 24-летний хавбек забил два гола в десяти играх за «Динамо».