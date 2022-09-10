Кураньи: «Захарян — один из лучших российских игроков»

Экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил уровень полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна.

«Захарян — один из лучших российских игроков. У него есть набор качеств, позволяющий играть в «Челси». С его уровнем надо играть в Европе, в большой команде», — цитирует Кураньи «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшее трансферное окно 19-летний игрок мог перейти в «Челси» за 15 миллионов евро, но лондонский клуб не смог оформить трансфер из-за санкций, сделку отложили до зимы.

В текущем сезоне Захарян принял участие в девяти встречах с учетом всех турниров, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.