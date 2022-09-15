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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса не удивился крупной победе «Зенита» над «Оренбургом»

 
15 Сентября 2022 • 15:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Оренбургом» со счётом 8:0.

«Победа «Зенита» 8:0 — не шок для меня. Я играл в Нидерландах, где «Аякс» доминировал в похожем стиле», — цитирует слова Дасы «Чемпионат».

Футболист добавил, что «Аякс» мог забить 5-6 мячей в каждом матче, даже 8 голов, это абсолютно нормально.

29-летний новичок «Динамо» провел в текущем сезоне два матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор Дасы с «бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Зенит Динамо Москва Оренбург Эли Даса
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ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
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