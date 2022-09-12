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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я рычу с бровки на игроков»

 
12 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин признался, что не собирается становиться тренером.

Напомним, в настоящий момент экс-футболист занимает должность генерального директора санкт-петербургского «Зенита».

«Таких мыслей не возникает. Хотя тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они. Была мысль пойти учиться на категорию B, но все заглохло», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Аршавин завершил игровую карьеру в январе 2019 года. Наибольшее количество матчей (374) футболист провёл за «Зенит», забив в них 78 голов и отдав 106 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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