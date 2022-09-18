Рыков: «Если бы не удаление, у «Динамо» могли быть шансы»

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Рыков, ныне выступающий за екатеринбургский «Урал», высказался о вчерашнем поражении «бело-голубых» от петербургского «Зенита» в матче десятого тура Премьер-лиги.

«Если бы не удаление, у «Динамо» могли быть шансы. После удаления было понятно, что «Зенит» победит. По качеству игры «Зенит» заслуженно идет на первом месте», - передает слова Рыкова «Спорт-экспресс».

Матч, состоявшийся на стадионе «ВТБ Арена», завершился победой питерской команды со счетом 2:0. Благодаря этому успеху «Зенит» набрал очередные три балла и уверенно лидирует в таблице Премьер-лиги. «Динамо» после неудачи остается на шестой позиции.