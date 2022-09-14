Гафин оценил работу «Динамо» в летнее трансферное окно

Дмитрий Гафин, являющийся членом совета директоров столичного «Динамо», поделился мнением о летней трансферной кампании своего клуба.

«Выполнили свои задачи. Команду покинули ведущие игроки защиты и полузащиты. Мы заменили их новыми футболистами. Надеюсь, новички быстро адаптируются», - передает слова Гафина «Чемпионат».

Подопечные Славиши Йокановича с 16 набранными очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда отстает от призовой тройки на три балла. В десятом туре «Динамо» на своем домашнем стадионе примет лидера соревнований - петербургский «Зенит».