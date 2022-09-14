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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гафин оценил работу «Динамо» в летнее трансферное окно

 
14 Сентября 2022 • 06:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Дмитрий Гафин, являющийся членом совета директоров столичного «Динамо», поделился мнением о летней трансферной кампании своего клуба.

«Выполнили свои задачи. Команду покинули ведущие игроки защиты и полузащиты. Мы заменили их новыми футболистами. Надеюсь, новички быстро адаптируются», - передает слова Гафина «Чемпионат».

Подопечные Славиши Йокановича с 16 набранными очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда отстает от призовой тройки на три балла. В десятом туре «Динамо» на своем домашнем стадионе примет лидера соревнований - петербургский «Зенит».

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Динамо Москва Дмитрий Гафин
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