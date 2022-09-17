Йоканович: «Насколько хватит Норманна и Лаксальта, покажет только игра»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- В матче на Кубок страны травму получил Норманн, но он в составе, равно как и Лаксальт, который вернулся в обойму. Насколько они готовы, могут ли провести все 90 минут?

- Посмотрим, насколько долго сегодня игроки смогут быть на поле. В любом случае даже если не они, у нас есть те игроки, которые могут их заменить со скамейки запасных. Как вы знаете, Диего Лаксальт долгое время отсутствовал по причине травмы. Да, они оба в составе, а насколько их хватит, покажет только игра.