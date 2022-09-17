Сазонов верит в победу «Динамо» над «Зенитом»

Защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов выразил надежду в победе своего клуба над петербургским «Зенитом».

«Зенит» реально победить. Как? Хорошо играть в футбол. Должны показать — мы хозяева в Москве», – заявил молодой футболист в интервью «Чемпионату».

Отметим, что защитник является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником местного футбола. Принципиальный для него матч начнется сегодня, 17 сентября, в 19:00 по московскому времени на «ВТБ Арене».

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, «Динамо» находится на пятой строчке в семи баллах от первого места.

