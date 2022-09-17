Йоканович назвал недостатки в игре своей команды в матче против «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:2) рассказал о плане на игру.

- У Захаряна восемь матчей подряд нет результативных действий, ни голов, ни передач. С чем вы это связываете, насколько это большая проблема?

- Надо сказать, что да. Сейчас мы находимся в начале сезона, он еще не перевалил экватор. Сам Захарян понимает это. Если говорить о предсезонке, то такая ситуация у него была и по ходу сезона. Если резюмировать, то Захарян - один из самых талантливых игроков, с которыми я когда-либо работал. Только через каждодневный кропотливый труд придут результаты.

- Такое впечатление, что ваша команда на первый тайм совсем не вышла, а во втором имела только два момента - удар Фомина в перекладину, и на 94-й минуте Кержаков выручил «Зенит». Какая была установка на игру?

- Вы не мой игрок, я не буду раскрывать все планы наши внутренние. Мы изначально знали, что «Зенит» - очень мастеровитая и качественная команда, знали, что она играет очень остро, пытается найти свободные зоны между линиями, пытается забрасывать мяч за спину линии обороны. Я считаю, что в этом плане мы очень хорошо отработали, не позволили сопернику создать очень много опасных моментов. Если же говорить с нашей стороны, по нашей игре, то после отбора мяча мы старались вертикально выходить в контратаки. Также забрасывать мячи за спину линии обороны, но стоит отметить, что нам не хватило где-то скорости. Не лучший был выбор с точки зрения принятия решений на поле. Мы недостаточно технично отдавали передачи. Это было причиной того, что мы не могли завершить наши контратаки взятием ворот.

Если говорить о втором тайме, то мы не меняли схему, но пытались поменять игроков, как вы знаете. У нас вышел Лука Гагнидзе. Мы попытались переломить игру, склонить ее, выровнять в нашу сторону и больше комбинировали. Подтверждением того является удар Фомина в перекладину. Мы знали свой план на игру и попытались насколько возможно его придерживаться.