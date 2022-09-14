Адамов: «Зенит» обыграл прямых конкурентов, возможно, он уже чемпион»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По его мнению, петербургский «Зенит» является основным претендентом на золотые медали.

«Зенит» в этом сезоне - чемпион? Посмотрим. Всех прямых конкурентов они обыграли. Поэтому, возможно, да», - цитирует голкипера «РБ Спорт».

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с 23 набранными баллами. Петербургский коллектив опережает ближайшего преследователя на три очка. В следующем матче Премьер-лиги «Зенит» на выезде встретится со столичным «Динамо».