Макаров вызван на заседание КДК РФС из-за слов в адрес арбитра

Вингер столичного «Динамо» Денис Макаров вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС из-за своих слов во время поединка с петербургским «Зенитом».

«КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунёв приглашены на заседание», – подтвердил вызов футболиста руководитель КДК Артур Григорьянц изданию «Чемпионат». Напомним, что игрок предложил боковому судье Алексею Лунёву подарить билеты в цирк.

Главный арбитр матча Сергей Карасёв тоже отличился, удалив центрального защитника «Динамо» Роберто Фернандеса.

«Зенит» без проблем обыграл хозяев и упрочил преимущество в турнирной таблице Российской премьер-лиги.