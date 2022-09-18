Игрок «Динамо» - судье матча с «Зенитом»: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в грубой форме обратился к помощнику главного судьи по ходу матча с петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Матч прошел на «ВТБ Арене» и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Стоит отметить, что «Динамо» потерпело поражения в трех из пяти последних поединков.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» с 4-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице, а «Динамо» находится на шестой строчке.