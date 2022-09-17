Кураньи дал прогноз на матч «Динамо» против «Зенита»

Экс-игрок столичного «Динамо» Кевин Кураньи дал свой комментарий относительно матча своего бывшего клуба против петербургского «Зенита».

«Динамо» играет хорошо. С «Зенитом» будет очень сложный матч, потому что у них сильная команда. Но надеюсь и верю, что «Динамо» победит» – заявил экс-форвард немецкой сборной «Чемпионату».

Один из важнейших поединков тура Российской премьер-лиги пройдет уже через несколько часов. Начало встречи на столичной «ВТБ Арене» запланировано на 19:00 по московскому времени. Клуб из Северной столицы лидирует в турнирной таблице с 23 баллами, «Динамо» находится на пятой строчке.