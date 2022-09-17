Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович отметил неуважение со стороны арбитра Карасёва

 
17 Сентября 2022 • 21:48 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:2) покритиковал судейство и отметил, что соперник победил по праву.

- У Фернандеса второе удаление в чемпионате. Напрягает ли это вас?

- Если говорить по второй красной карточке, то так бывает, это футбол. Я не уверен, что вторая желтая карточка тянула на то, чтобы ее показывать. Достаточно сложная ситуация была для оценки. В игре было достаточно много моментов, которых я бы назвал спорными. Взять тот же эпизод с Ловреном, когда свистнули фол в пользу «Зенита». На мой взгляд, его не было, потому что там не было касания игрока. Таких моментов  было достаточно много.

У меня по этой игре есть ощущение некоего неуважения. Оно может быть необязательно верное, но это как раз то, что у меня на душе, на сердце. Со стороны арбитра сегодняшнего матча, поэтому я считаю, что об этом можно говорить. Повторюсь, это исключительно мои ощущения.

Если говорить о победе, которой добилась команда из Санкт-Петербурга, то я считаю, что она заслуженная, она заслуженно увозит три очка. Я как игрок провел около 500 матчей, а также как тренер. Исходя из этого, я могу делать оценки наподобие этой.

Напомним, что игру судил арбитр Сергей Карасёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Карасёв Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва
окончен Ростов 2:1 Крылья Советов 1.95 3.65 3.85
окончен Динамо Москва 0:2 Зенит
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
22:03 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Снова сделал бы тот же выбор состава, что и тремя часами ранее»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Брак был и у нас, и у соперника, дождь размыл поле»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Йоканович назвал недостатки в игре своей команды в матче против «Зенита»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Игра была достаточно тяжёлой»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Йоканович отметил неуважение со стороны арбитра Карасёва
21:45 · Россия. Премьер-лига
Глебов ответил на вопрос, способен ли «Ростов» побороться за место в тройке
21:42 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Не так много было моментов у наших ворот»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Против всех соперников сложно играть, вот честно»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Допустили слишком много моментов у своих ворот»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек: «Отличная победа!»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» переиграл «Крылья Советов» - видео видео
19:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Ростов» заслуженно занимает второе место в РПЛ
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» повёл в матче с «Динамо»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Дивеев в этом году больше не сыграет - стали известны подробности его травмы 1
19:38 · Россия. Премьер-лига
Селюк считает позором для «Спартака» ситуацию с Бальде 1
Все новости
Рекомендуем