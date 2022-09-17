Йоканович отметил неуважение со стороны арбитра Карасёва

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:2) покритиковал судейство и отметил, что соперник победил по праву.

- У Фернандеса второе удаление в чемпионате. Напрягает ли это вас?

- Если говорить по второй красной карточке, то так бывает, это футбол. Я не уверен, что вторая желтая карточка тянула на то, чтобы ее показывать. Достаточно сложная ситуация была для оценки. В игре было достаточно много моментов, которых я бы назвал спорными. Взять тот же эпизод с Ловреном, когда свистнули фол в пользу «Зенита». На мой взгляд, его не было, потому что там не было касания игрока. Таких моментов было достаточно много.

У меня по этой игре есть ощущение некоего неуважения. Оно может быть необязательно верное, но это как раз то, что у меня на душе, на сердце. Со стороны арбитра сегодняшнего матча, поэтому я считаю, что об этом можно говорить. Повторюсь, это исключительно мои ощущения.

Если говорить о победе, которой добилась команда из Санкт-Петербурга, то я считаю, что она заслуженная, она заслуженно увозит три очка. Я как игрок провел около 500 матчей, а также как тренер. Исходя из этого, я могу делать оценки наподобие этой.

Напомним, что игру судил арбитр Сергей Карасёв.